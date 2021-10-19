Vali Tekbıyıkoğlu muhtarlarla yemekte bir araya geldi

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi.

Kırıkkale Valiliği ev sahipliğinde, Polis Evinde düzenlenen öğle yemeğinde Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, muhtarlarla bir araya geldi. “19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla gerçekleşen programa Vali Tekbıyıkoğlu’nun yanı sıra, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan ve İdare ve Denetim İl Müdürü Ayfer Çetin ve muhtarlar katıldı. Programda konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, muhtarları tebrik etti.

Demokrasinin ilk halkalarından birini oluşturan muhtarlık teşkilatının, devletin her noktada gören gözü, duyan kulağı, halkımıza uzanan eli olduğunu kaydeden Vali Tekbıyıkoğlu, “Muhtarlık çok önemli bir müessese, her şeyden önce çok kadim bir müessese. Cumhuriyetimizden aşağı yukarı bir yüz yıl önce tesis edilen, temelleri 1829 yılına kadar bir dayanan bir müessesedir. Devletimiz muhtarlarımızı bir kılcal damar olarak görüyor. Vatandaşa ulaşma imkanı, aynı zamanda bizim de beslenme kaynağımız olarak görüyoruz. Muhtarlık çok önemli, çünkü vatandaşın başına bir şey geldiği zaman ilk çalacağı kapı muhtarlık kapısıdır. Muhtarlık aynı zamanda bir imdat freni, bir acil yardım kolu gibidir. Bir panik anında, bir kriz anında ilk kapısı vurulacak kişi yine muhtardır” dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu yemek boyunca muhtarlarla yakından ilgilenerek, sohbet etti. Sorun ve isteklerini dinledi. Programa katılan muhtarlara günün anısına hediye verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.