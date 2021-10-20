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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek

İHA

E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek

Türkiye’de 5 milyonun üzerinde kullanıcısının olduğu elektronik imza başvuruları, 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren eDevlet kapısı hizmetleri üzerinden yapılabilecek.
EDevlet kapısında sunulan hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, eimza almak isteyenler artık başvuru merkezlerine gerek kalmadan 21 Aralık 2021 Salı gününden itibaren eDevlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.
EİmzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de 5 milyonun üzerinde elektronik imza kullanıcısının olduğunu ve her geçen gün arttığını söyledi.

"Kimlik doğrulama işlemleri artık uzaktan yapılabilecek"
21 Aralık 2021 tarihinden itibaren eimza başvurularının edevlet kapısı üzerinden yapılabileceğini ifade eden Kılıç, "Eimza edinme sürecini her ne kadar 15 dakikada sonuçlandırsak da, yüz yüze kimlik doğrulama zorunluluğundan dolayı vatandaşlarımız bizzat başvuru merkezimize gelmek zorundalar. Bu durum eimza almak isteyen vatandaşlarımız için büyük bir zaman kaybına yol açıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yönetmenlikle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren kimlik doğrulama işlemleri artık uzaktan yapılabilecek" dedi.

"Bu yöntemle tasarruf sağlanacak"
Kılıç, "Resmi Gazete de yayımlanan yönetmenliğe göre; eimza başvuruları edevlet üzerinden yapılacağı gibi, yapay zekâ yöntemi ve video konferans yöntemiyle de yapılabilecek. Yani vatandaşlarımız edevlet üzerinden eimza başvurusunu bulunduğu her hangi bir ortamda, zaman sınırı olmaksızın, günün herhangi saatinde yapabilecek. Yaptıktan sonra eimza özel bir kurye tarafından bir ya da iki gün içerisinde adresine teslim edilecek. Bu yöntemle hem zamandan tasarruf sağlanırken, hem de nakit tasarrufu yapılacak. Kâğıt masrafları azaldığı içinde doğaya daha uyumlu ve daha az zarar verici bir model ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına eimza yükletebilecek"
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları artık güvenli elektronik imza atabilmek içinde kullanılabileceklerini belirten Kılıç, "Ayrıca elektronik imza kanunun uygulanması yönetmenliğinde yapılan ve Resmi Gazete de yayımlanan tebliğ ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik sahipleri yani çipli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, kimliklerine nitelikli elektronik sertifika yani eimza yükletebilecek. Bu işlem kimlik erişim cihazları vasıtasıyla yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına elektronik imza yükletmek isteyen vatandaşlarımız, kimlik erişim cihazı bulunan her noktadan birkaç dakika içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına eimza yükletebilecek. Bu değişiklikler ve yenilikler ülkemize, vatandaşlarımıza ve sektörümüze; zaman, tasarruf ve kolaylık getirmiş olur" ifadesini kullandı.

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