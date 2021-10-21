Yolcu otobüsünde 10 Afgan kaçak yakalandı 

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

KırıkkaleAnkara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, Van'dan Konya'ya giden yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde, Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. İran sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-10-21 12:52:32



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