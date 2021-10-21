Kırıkkale'de kuruldu, Türkiye'ye örnek oldu: Akıllı Kavşak Sistemi, tüm şehirlerde yaygınlaştırılacak

Kırıkkale Belediyesi ile ASELSAN tarafından ortaklaşa yapılan "Trafik Sinyalizasyonu ve Yapay Zeka Akıllı Kavşak" projesi sayesinde araç trafiğinin akışı rahatlatıldı. 'Akıllı Kavşak Sistemi'nin tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile bir araya gelerek, kentteki yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kent merkezindeki 17 kavşakta, "Trafik Sinyalizasyonu ve Yapay Zeka Akıllı Kavşak" projesi hayata geçirildi. ASELSAN tarafından geliştirilen "Akıllı Kavşak Sistemi" sayesinde araç trafiğinin akışı rahatlatıldı.

Akıllı kavşak sistemi projesinin Türkiye genelinde uygulanacağını ifade eden ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, "Kırıkkale'ye sık sık ziyaretlerimiz olacak. Akılı kavşak sistemi, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da talimatıyla ülke genelinde uygulanacak. Kırıkkale'de, Türkiye'ye örnek olacak sistemi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı ve tüm ekibe teşekkür ediyorum" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise "Akılı Ulaşım Bilim Parkı bölgeye hitap edecek şekilde inşa ediliyor. Akılı Ulaşım Bilim Parkı'na diğer illerden öğrenci gelecek. Burada temel fizik deney düzenek alanı, uzay ajansı sergisi, robotik kotlama, matematik ve akıl oyunları gibi konularda bilgilerle donatılacaklar. Ayrıca Bilim Parkımız içinde bir de buz pisti inşa ederek, bu alanın bölgeye hitap eden bir yer olmasını sağlayacağız" diye konuştu.

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