Millet bahçesi Kızılırmak'a yarenlik edecek 67 milyon liraya inşa ediliyor, yüzde 70’i tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Millet bahçesi Kızılırmak'a yarenlik edecek 67 milyon liraya inşa ediliyor, yüzde 70’i tamamlandı

İHA

Millet bahçesi Kızılırmak'a yarenlik edecek 67 milyon liraya inşa ediliyor, yüzde 70’i tamamlandı

Kırıkkale'de, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'a yarenlik edecek ve 67 milyon liralık bütçeyle inşası süren millet bahçesindeki çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı 500 bin metrekare alana sahip ve 67 milyon liralık bütçeyle inşa edilen millet bahçesi projesinin çalışmaları sürüyor. "Daha çok yeşil" anlayışı doğrultusunda Kırıkkale'de hayata geçirilen millet bahçesi, şehir coğrafyasına yeni bir değer katacak.

15 bin 326 bin ağaç yer alacak
Kırıkkale'ye yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesi, içerisinde barındıracağı yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş, koşu parkurlarıyla, bisiklet yoluyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Çocuk oyun alanlarının ve bitki müzesinin olacağı millet bahçesinde 15 bin 326 ağaç ve yeşil alanlar yer alacak. Vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı millet bahçesinde tema bahçeleri, çiçekli bitkiler ile buluşacak, vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecek. Türkiye'nin gözde millet bahçelerinden bir tanesi olacağını ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar mevsimine kadar çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

"Artık bitki çalışmalarına başlanıldı"
Millet bahçesi çalışmaların çok hızlı ilerlediğini dile getiren Saygılı, "Türkiye’deki millet bahçelerinden bir tanesi Kırıkkale'de, Kızılırmak'ın kenarında yapılıyor, çok hızlı ilerliyor. Müteahhit firmayı da tebrik ediyorum. Artık bitki çalışmalarına başlanıldı. Daha önce burası yeşil olan bir bölgeydi. Ama bunun üzerine tekraren binlerce ağaç dikiliyor, yeşil sayısı artıyor. İçerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, küçük evcil hayvanlar için bir hayvanat bahçesi, endemik bahçeler içerisinde yer alan botanik bahçe olacak" dedi.

"Bahar mevsiminde halkımız buradan faydalanmaya başlar"
Türkiye'nin gözde millet bahçelerinden bir tanesi olacağını kaydeden Saygılı, "Çalışmaların son sürat devam ediyor. Bu sene yapı kısımları biter. Kısmet olursa da bahar mevsiminde halkımız buradan faydalanmaya başlar. Büyük bir keyif alacakları bir millet bahçesi olduğunu düşünüyorum. Memleketimize, Kırıkkale’mize, şehrimize hayırlı olsun. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız, seçim vaatlerinde Millet Bahçelerinin bütün şehirler için taahhütte bulunmuştu. Bunların hemen hemen hepsinde gerçekleştirmeye başladı. Şuanda bitenler var. İnşaatları son aşamaya gelenler var. Vermiş olduğumuz taahhütlerimizi eksiksiz yerine getiriyoruz" diye konuştu.
Saygılı, projenin hayata geçirilmesi için destek sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ'ye teşekkürlerini etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de kuruldu, Türkiye'ye örnek oldu: Akıllı Kavşak Sistemi, tüm şehirlerde yaygınlaştırılacak
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kuruldu, Türkiye'ye örnek oldu: Akıllı ...
Yolcu otobüsünde 10 Afgan kaçak yakalandı 
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 10 Afgan kaçak yakalandı 
Yabancı uyruklu şahıslar, sahte evrakla seyahat ederken yakalandı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu şahıslar, sahte evrakla seyahat ...
Kırkkkale’de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırkkkale’de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 ...
Alkollü sürücü kırmızı ışıktaki araçlara çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü kırmızı ışıktaki araçlara çarptı: 1 ...
Kırıkkale'de TIR'da takograf hilesine 10 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kırıkkale'de TIR'da takograf hilesine 10 bin TL ceza
Aşı yaptırmayan 7 aylık hamile kadın, bebeğini göremeden virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Aşı yaptırmayan 7 aylık hamile kadın, bebeğini ...
E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları yapılabilecek
YEREL HABERLER E-devlet kapısında yeni hizmet: E-imza başvuruları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.