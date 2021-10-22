Millet bahçesi Kızılırmak'a yarenlik edecek 67 milyon liraya inşa ediliyor, yüzde 70’i tamamlandı

Kırıkkale'de, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'a yarenlik edecek ve 67 milyon liralık bütçeyle inşası süren millet bahçesindeki çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı 500 bin metrekare alana sahip ve 67 milyon liralık bütçeyle inşa edilen millet bahçesi projesinin çalışmaları sürüyor. "Daha çok yeşil" anlayışı doğrultusunda Kırıkkale'de hayata geçirilen millet bahçesi, şehir coğrafyasına yeni bir değer katacak.



15 bin 326 bin ağaç yer alacak

Kırıkkale'ye yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesi, içerisinde barındıracağı yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş, koşu parkurlarıyla, bisiklet yoluyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Çocuk oyun alanlarının ve bitki müzesinin olacağı millet bahçesinde 15 bin 326 ağaç ve yeşil alanlar yer alacak. Vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı millet bahçesinde tema bahçeleri, çiçekli bitkiler ile buluşacak, vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecek. Türkiye'nin gözde millet bahçelerinden bir tanesi olacağını ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar mevsimine kadar çalışmaların tamamlanacağını söyledi.



"Artık bitki çalışmalarına başlanıldı"

Millet bahçesi çalışmaların çok hızlı ilerlediğini dile getiren Saygılı, "Türkiye’deki millet bahçelerinden bir tanesi Kırıkkale'de, Kızılırmak'ın kenarında yapılıyor, çok hızlı ilerliyor. Müteahhit firmayı da tebrik ediyorum. Artık bitki çalışmalarına başlanıldı. Daha önce burası yeşil olan bir bölgeydi. Ama bunun üzerine tekraren binlerce ağaç dikiliyor, yeşil sayısı artıyor. İçerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, küçük evcil hayvanlar için bir hayvanat bahçesi, endemik bahçeler içerisinde yer alan botanik bahçe olacak" dedi.



"Bahar mevsiminde halkımız buradan faydalanmaya başlar"

Türkiye'nin gözde millet bahçelerinden bir tanesi olacağını kaydeden Saygılı, "Çalışmaların son sürat devam ediyor. Bu sene yapı kısımları biter. Kısmet olursa da bahar mevsiminde halkımız buradan faydalanmaya başlar. Büyük bir keyif alacakları bir millet bahçesi olduğunu düşünüyorum. Memleketimize, Kırıkkale’mize, şehrimize hayırlı olsun. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız, seçim vaatlerinde Millet Bahçelerinin bütün şehirler için taahhütte bulunmuştu. Bunların hemen hemen hepsinde gerçekleştirmeye başladı. Şuanda bitenler var. İnşaatları son aşamaya gelenler var. Vermiş olduğumuz taahhütlerimizi eksiksiz yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Saygılı, projenin hayata geçirilmesi için destek sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ'ye teşekkürlerini etti.

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