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Meslek lisesi öğrencileri "eğitim" için ter döküyor: Ülke ekonomisine yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor Bu meslek lisesi fabrika gibi çalışıyor Yurt genelindeki birçok okulun mobilya ihtiyacı bu liseden karşılanıyor

İHA

Meslek lisesi öğrencileri "eğitim" için ter döküyor: Ülke ekonomisine yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor Bu meslek lisesi fabrika gibi çalışıyor Yurt genelindeki birçok okulun mobilya ihtiyacı bu liseden karşılanıyor

Kırıkkale’de meslek lisesi öğrencileri, yurt genelindeki okullar için masa, sıra ve dolap üretimi yaparak, ülke ekonomisine yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor.
Kırıkkale Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yurt genelindeki okulların mobilya ihtiyacını karşılamak için adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sunmuş olduğu imkânlar sayesinde öğrenciler, metal ve mobilya atölyelerinde yılda 100 biner adet masa, sandalye, sıra ve dolap üretimi yapıyor. Ülke ekonomisine de yılda 1 milyon 200 bin liralık katkı sağlıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kasım 2020’de "Geleceğimiz, Mesleki Eğitim" sloganıyla "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesinin başlatıldığını söyledi.

"Mesleki eğitim, özellikle çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek"
Tüfekçi, "Bakanlığımız son yıllarda özellikle mesleki eğitimde çok ciddi adımlar atıyor. Bu kapsamda bizim sloganımız; ’Geleceğimiz, Mesleki Eğitim’ sloganıyla harekete geçti bakanlığımız. Kasım 2020 tarihinde meslek eğitimde ’Mesleki Eğitimde 1000 Okul’ projesi başlatıldı. Bu kapsamda da yurdumuzun her bölgesinde, tüm okullarımızda, tüm illerimizde, mesleki eğitimin özellikle çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde, öğrencilerimizin çağın gerektirdiği donanımla donatılmak üzere meslek liselerimizin geliştirilmesi amacıyla böyle bir proje başlatıldı" dedi.

"Öğrencilerimiz günümüzün teknolojisine uyum sağlıyor"
Kırıkkale’de 5 meslek lisesinde çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Tüfekçi, "Bakanlığımız çok ciddi destekler verdi. Şu anki bulunduğumuz Gazi Meslek Lisesi Mobilya ve Metal alanında çalışmalar gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimizi özellikle biz günümüzün gelişen teknolojisine de uyum sağlamaları, istihdam alanında gelecekte okuldan mezun olduktan sonra kendi alanlarını kendi iş yerlerini ortaya çıkardıklarında kurduklarında teknoloji ile uyumlu bir şekilde hayata geçirebilmeleri için burada eğitimi yanı şekilde revize ediyoruz, geliştiriyoruz" diye konuştu.

"Öğrencilerimiz, 1 milyon 200 bin devlet bütçesine katkı sağlıyor"
Metal bölümünde de 60 öğrencinin aktif bir şekilde çalıştığını dile getiren Tüfekçi, "Yıllık ortalama 12 bin sıra, 12 bin masa takımı, 12 bin öğretmen masası ve sınıf dolabı üretiyorlar. Bu ülke ekonomisine de çok ciddi katkı sağlıyor. Hatta ben şöyle söylüyorum; Kırıkkale’de 3. Organize Sanayi diyorum. Bizim meslek liselerinde üretilen ürünler için. Çünkü ülke ekonomisine çok ciddi katkıları var. Şu anda sadece bu Gazi ve Meslek Lisemizde aylık 100 bin, yıllık 1 milyon 200 bin devlet bütçesine, devlet ekonomisine katkı sağlıyor, öğrencilerimiz. Hem de kendileri mesleklerini geliştirmiş oluyor, derslerini uygulamalı bir şekilde öğrenmiş oluyor, aynı zamanda da ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.
Tüfekçi, birçok farklı ildeki okulların tüm masa ve sıra gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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