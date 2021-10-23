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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İyot eksikliği zeka geriliğine neden olabilir

İHA

İyot eksikliği zeka geriliğine neden olabilir

İyot yetersizliğinin zihinsel, cücelik, zeka ve fiziksel geriliği neden olduğu belirtilen açıklamada, yaklaşık 54 ülke iyot eksikliğine sahip olarak gösterildiği açıklandı.
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocukların 50120, yetişkin bireylerin 100150, anne adaylarının ise 200250 mikrogram iyot alması gerektiği önerildi. İyot yetersizliğinin tiroid hormonu salgılanmasındaki yetersizlik sonucu kretinizm adı verilen zihinsel, bedensel gelişimde durma ve cücelik ile zeka geriliği, fiziksel, motor geriliği gözlendiği belirtildi. Hafif iyot eksikliğinin bile önemli bir öğrenme yeteneği kaybına neden olabileceği aktarıldı.
İyot eksikliği bozuklukları dünya üzerinde önemli bir halk sağlığı problemi olarak görüldüğü kaydedilen açıklamada, "Günümüzde, dünya nüfusunun üçte biri oranında iyot eksikliği bozuklukları riski altındadır. Dünya Sağlık Örgütü‘nün verilerine göre, yaklaşık 54 ülke iyot eksikliğine sahip olarak gösterilmektedir. Dünyada iyot eksikliğinin önlemesindeki yaygın olarak kullanılan en etkin ve ucuz yöntem tuzların iyotlanması olarak belirtilmektedir. Dünyada birçok devletin uyguladığı tuzların iyotlanması politikası Türkiye’de 1994 yılında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliği ile “İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı” kapsamında başlatılmış olup; 1998 yılında hazırlanan tuz tebliği ile tüm sofra tuzlarının iyotla zenginleştirilmesi sağlanmıştır" denildi.
Açıklamada, "İyotlu tuz kullanımı başta olmak üzere iyot alabileceğimiz doğal kaynakların başında deniz ürünleri gelmektedir. Balık, kabuklu deniz ürünleri, patates, yumurta, süt ve süt ürünleri, kızılcık, vb. gıdalarda iyot miktarı fazladır. Ispanak, soya fasulyesi, pazı, kabak, sarımsak fasulye, yulaf, pirinç, kırmızı et, karaciğer, baklagiller, muz çilek, kuru erik, şalgam gibi besinlerde de iyot bulunur. Ülkemizin birçok bölgesinde iyot sınırda yeterli olmasına rağmen, gebelerde hâlâ ciddi oranda iyot eksikliği mevcuttur. Elimizdeki mevcut veriler gebelik ve emzirme döneminde artan iyot gereksinimi düşünüldüğünde, sadece iyotlu tuz ile bunun karşılanamadığını göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

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