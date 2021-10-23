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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Hanımeli Pazarı” 1 yaşında

İHA

“Hanımeli Pazarı” 1 yaşında

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Hanımeli Pazarı” projesinin 1. yıl dönümü nedeniyle ev kadınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Kırıkkale Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ev kadınlarının aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla kurulan “Hanımeli Pazarı” projesinin 1. yıl dönümünü, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile kahvaltı yaparak kutlandığı bildirildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Hanımeli Pazarı projesinin 1 yıl önce faaliyete geçtiğini belirterek, ev kadınlarının hazırladığı gıda ürünlerini satarak, ev ekonomilerine katkı sağladıklarını kaydetti.

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