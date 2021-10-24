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Kırıkkale'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı

İHA

Kırıkkale'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Bahşılı ilçesinde F.K. ile C.B.'nin ikametine operasyon düzenledi. KOM polisi, C.B. isimli şüphelinin "güveni kötüye kullanma, belgede sahtecilik" gibi çeşitli suçlardan aranan ve asker kaçağı olduğunu tespit etti. Yapılan aramada da 1 adet ruhsatsız tabanca ve 35 adet boş kovan ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Bahşılı İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında işlemler sürüyor.

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