Kırıkkale'de kaçak avlanan 28 kişiye ceza yağdı

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Kırıkkale'de usulsüz avcılık yapan 28 kişiye 32 bin 901 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü yarafından yapılan açıklamada, "İlimizde geçtiğimiz hafta sonu yapılan av koruma denetim faaliyetlerinde usulsüz avlandığı tespit edilen 5 avcıya idari para cezası uygulanmıştır. Son iki haftada toplamda 28 avcıya toplamda 32 bin 901 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İl Jandarma Komutanlığına teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.

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