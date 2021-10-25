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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de kaçak avlanan 28 kişiye ceza yağdı

İHA

Kırıkkale'de kaçak avlanan 28 kişiye ceza yağdı

Kırıkkale'de usulsüz avcılık yapan 28 kişiye 32 bin 901 lira idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü yarafından yapılan açıklamada, "İlimizde geçtiğimiz hafta sonu yapılan av koruma denetim faaliyetlerinde usulsüz avlandığı tespit edilen 5 avcıya idari para cezası uygulanmıştır. Son iki haftada toplamda 28 avcıya toplamda 32 bin 901 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İl Jandarma Komutanlığına teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.

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