Gençlik Merkezi öğrencilerin uğrak mekanı oldu Öğrenciler sınavlara bu merkezde hazırlanıyor

Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi, kitap okumak ve ders çalışmak isteyen öğrencilerin uğrak mekanı oldu. Ücretsiz internet imkanı ve çay ikramının olduğu merkezden, günde 150 öğrenci faydalanıyor.

Kırıkkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gençlik Merkezi, kısa sürede kitap okumak ve ders çalışmak isteyen öğrenciler tarafından en çok kullanılan mekanlar arasına girdi. Ücretsiz çay ve kahve ikramlarının olduğu, raflarında kitapların sunulduğu Gençlik Merkezine gelen öğrenciler, internet imkanından faydalanıyor, sınavlara hazırlanıyor. Sessiz bir ortamda ders çalışma motivasyonu sağlamak isteyen üniversite adayları da Gençlik Merkezini tercih ediyor. Öğrenciler günün büyük bir vaktini Gençlik Merkezinde değerlendiriyor. Huzurlu ve sessiz bir ortamda sınavlara hazırlanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi İdari Sorumlusu Işık Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük 150 öğrencinin ders çalışıp, sınavlara hazırlandığını söyledi.



"Onların güvenleri bizler için çok önemli"

Ücretsiz ikramların olduğunu belirten Yılmaz, “Onun haricinde ücretsiz çayımız var. İnternetimiz var. Gayet nezih ve güvenilir bir ortamdayız. Bizim öncelikle zaten hedefimiz Gençlik Merkezi olarak gençlerin öncelikle güvenini sevgisini kazanmak. Aileler ile de sürekli irtibat halindeyiz. Anneler, babalar, ağabeyler hepsi geliyorlar tanışıyorlar. Mekânımızı geziyorlar gayet şeffafız bu konuda. Onların güvenleri bizler için çok önemli” dedi.



"Eğlenceli etkinlikler de yapıyoruz"

Gençler için eğlenceli etkinliklerin düzenlendiğini ifade eden Yılmaz, “Onun haricinde de gençlerimiz ile çeşitli etkinliklerimiz oluyor, sınavlarımız oluyor, eğlenceli etkinlikler de yapıyoruz. Çünkü zor bir süreçten geçiyor öğrencilerimiz, sınava hazırlanıyorlar. Bu süreci elimizden geldiği kadar daha böyle hafif ve sıkılmadan atlatmak, bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Onun haricinde de sayın belediye başkanımız Mehmet Saygılı’ya hem şahsım hem de öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



"Çalışma ortamı olarak çok rahatlık sağlanıyor"

Gençlik Merkezinde aile sıcaklığının olduğunu kaydeden üniversite adayı Eren Altan (18), “Öncelikle kurumumuzdan çok memnunuz. İçeride bir aile sıcaklığı var. Çalışma ortamı olarak çok rahatlık sağlanıyor. Gerek ücretsiz 'wifi', gerek yer bulma konusundaki rahatlığıyla çok güzel. Mezun senemizde evde çalışmak çok zor oluyor. Bunun için arkadaşlarımız ile beraber bir birimizi motife etmemiz gerekiyor. O yüzden bu kurumu tercih ettik” şeklinde konuştu.



"Çok sessiz sakin bir ortam"

Gençlik Merkezine ders çalışmak için geldiğini ifade eden üniversite adayı Begüm Çetin (18) ise, “Ders çalışmak için geliyorum buraya. Çünkü evde çalışamıyoruz. Malum evde küçük kardeşler aile falan derken çok kalabalık oluyor. Buraya geliyorum çok sessiz sakin bir ortam. Ondan sonra Işık ablamız var sorumlu her türlü ihtiyacımızı karşılıyor. Arkadaşlarımıza burada motivasyon oluyor gelip çalışmak. Sabah geliyoruz akşama kadar geliyoruz hep birlikte çalışıyoruz. Sınav yaptık bu hafta içinde başkanımızla tanıştık. Birinci ödülümüz vardı çeyrek altın. Böyle rahat ve güzel geçiyor” ifadelerini kullandı.

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