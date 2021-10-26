Kırıkkale’de seyyar satıcılara ve dilencilere operasyon

Kırıkkale’de, zabıta ekipleri tarafından seyyar satıcı ve dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulanan seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik gelen şikayetleri değerlendirerek çalışma başlattı. Ekipler tarafından seyyar satıcı ve dilencilere yönelik şehir genelinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan seyyar satıcılar ve dilenciler hakkında işlem yapıldı.

Konu ile ilgili Kırıkkale Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda sokakta satış yapan kişilere gerekli yasal işlem uygulandı. Vatandaşlarımızdan en çok seyyar satıcıların gürültüsü konusunda şikayet geliyordu. Seyyar satıcıların yanı sıra, dilencilere yönelikte operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda dilenciler hakkında işlem yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.