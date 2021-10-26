Kırıkkale'de aranan 18 şüpheli, GBT sorgusunda yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş 6 gün ile 17 yıl arasında hapis cezası bulunan 7 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli şahıs yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Haklarında 6 gün ile 17 yıl arasından kesinleşmiş hapis cezası Y.A, B.O, T.Y, M.A.A, R.D, C.Ö, G.A. ve K.B. ile diğer çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda yakalandı.

Hırsızlık suçundan hapis cezası 17 yıl hapis cezası bulunan M.A.A. isimli hükümlünün 30 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. K.B'nin ise "ailenin korunması" suçundan 6 gün hapis cezası bulunuyor. Gözaltına alınan hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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