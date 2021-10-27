Kırıkkale'de polisin operasyon düzenlediği evden 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı: 1 gözaltı

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Keskin ilçesine bağlı Cankurtaran köyünde ikamet eden O.U. (66) isimli şahsın evinde arama yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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