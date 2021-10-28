Kırıkkale'de 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

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Kırıkkale'de KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 1'i otomatik, 3 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kentte ruhsatsız ateşli silah bulunduran şahıslara yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından O.U. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalada, 1'i otomatik, 3 adet ruhsatsız tabanca, 270 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.U. hakkında adli işlem başlatıldı.

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