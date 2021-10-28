Kırıkkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni yapıldı

Kırıkkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Kırıkkale Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesinin ardından sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.