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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İHA

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, KırıkkaleÇorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Y. idaresindeki 06 LAG 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobil, metrelerce sürüklenerek durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Y. ve Emine Y. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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