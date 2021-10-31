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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dijital kütüphaneden tablet çalan 2 çocuk özel yazılım sayesinde yakalandı

İHA

Dijital kütüphaneden tablet çalan 2 çocuk özel yazılım sayesinde yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde dijital kütüphaneden tablet çalan 2 yabancı uyruklu çocuk, özel yazılım sayesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde belediye tarafından Devlet Bahçeli Caddesi’nde hizmete açılan dijital kütüphanenin boş olduğunu gören 2 yabancı uyruklu çocuk, kütüphaneye girerek ders çalışır gibi tavırları sonrası dışarı çıktı. Çocuklar bir süre sonra bu kez montlu olarak içeri girdi. Arkadaşı kapının önünde gözcülük yaparken diğeri gözüne kestirdiği demir muhafazadaki tableti çıkartmaya çalıştı. 20 dakikalık uğraşın ardından demir muhafazadan çıkarttığı tableti masaya bırakan çocuk, üzerindeki montu arkadaşına verip, bu kez kendisi kapıda gözcülüğe başladı. Daha sonra tableti montuna saklayan çocuk arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tabletin çalındığını fark ederek güvenlik kameralarını inceledi. Yahşihan Belediyesi’nde görevli Bilgisayar Mühendisi Gencay Tekin’in özel yazılımı sayesinde tabletin yeri tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tableti çalan çocukların yabancı uyruklu olduğunu belirledi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, tablet hırsızı 2 çocuktan şikayetçi olmadı.

"Nokta atışı bulabiliyoruz"
Bilgisayar Mühendisi Gencay Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, özel yazılım sayesinde GPS’den direkt tabletin konumuna erişerek, polis ekipleri tarafından iki küçük hırsıza ulaştıklarını söyledi. Devlet Bahçeli Caddesi’nde bir ay önce dijital kütüphaneyi hizmete açtıklarını ifade eden Tekin, "Yaklaşık bir ay kadar önce bulvarda dijital kütüphaneleri hizmete açmış bulunduk. Buradan bir tablet çalındı. Kullandığımız özel yazılımlar aracılığıyla aynı akşam konumuna eriştik. Modern Çarşı civarında konumuna eriştik. Emniyete gittik, emniyet birimlerimizle birlikte yaptığımız bilgi paylaşımı sayesinde emniyet güçlerimiz hırsızları yakaladı. Kullanmış olduğumuz yazılım direkt GPS’den sinyal alıp nokta atışı tabletin o an nerede olduğunu, konumunu gösteriyor. Böylelikle direkt istenmeyen durumlarda veya istediğimiz zamanlarda tablete uzaktan erişim sağlayabiliyoruz, nokta atışı bulabiliyoruz" dedi.

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