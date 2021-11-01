43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu Kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 3 buçuk günlük tatilin ardından geri dönüş yoluna geçen binlerce vatandaş, trafik yoğunluğuna neden oldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla uygulanan 1 buçuk günlük resmi tatilin hafta sonu ile birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar, vakitlerini farklı şehirlerde değerlendirdi. 3 buçuk tatilin sona ermesiyle geri dönüş yolunda, kilit kavşak Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. 43 ilin geçiş güzergâhında akşam saatlerinden itibaren başlayan trafik, gece yarısına kadar sürdü.
AnkaraSamsun D200 kara yolu üzerindeki Balışeyh istikametinden başlayan trafik yoğunluğu, Yahşihan ilçesine kadar uzandı. KırıkkaleKayseri D765 kara yolunda ise trafik etkili oldu. Kilit kavşaktaki trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Yaşanan trafik yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kavşaklarda trafiğin akışını rahatlamak için gün boyu yoğun mesai harcadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.