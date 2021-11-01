Kitapseverler gençlik kampında buluştu Geceyi aydınlatan dev ateşin etrafında kitap okudular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kitapseverler gençlik kampında buluştu Geceyi aydınlatan dev ateşin etrafında kitap okudular

İHA

Kitapseverler gençlik kampında buluştu Geceyi aydınlatan dev ateşin etrafında kitap okudular

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki ormanlık alanda düzenlenen "Kitapların Işığında Gençlik Kampı" etkinliğinde vatandaşlar, yakılan dev ateşin etrafında hem kitap okudu hem de canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.
Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi tarafından "Kitapların Işığında Gençlik Kampı" etkinliği yapıldı. Bedesten köyündeki ormanlık arazide düzenlenen etkinliğe yüzlerce üniversite öğrencisi ve ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte kitap okuma, açık hava sineması, çekiliş, konser ve geleneksel oyunlar gibi çeşitli aktiviteler yapıldı. Havanın kararmasıyla da dev ateş yakıldı. Vatandaşlar, geceyi aydınlatan ateşin etrafında kitap okudu. Ardından canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Kimisi de ok atarak vakit geçirdi. Birçok vatandaş çadırda sabahladı.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün kitapların ışığında gençlik kampında Bedesten ve Hisar köyü ormanında kitap okuma etkinliği yaptık. Geçen yıl pandemiden dolayı yapamadığımız etkinliğimizi bugün hep beraber yapıyoruz. Bugün sahada bin 500’e yakın genç, çocuk, kadın, erkek, tüm konuklarımız var. İki tane yazarımız kitaplarını imzaladı. Aynı zamanda Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve klasik müzik dinlettik. Birazdan da kitapseverlerle birlikte film izleyeceğiz. Sabaha kadar buradayız. Sabahta tekrardan kitap okuma etkinliğimiz devam edecek" dedi.
Mutluluğunu dile getiren 10 yaşındaki Yağmur, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada çok eğleneceğimi düşünüyorum. Burada müzikler dinledik. Kitap okuduk. Çok güzeldi. Birazdan da sinema var. Bence çok eğleneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
Güzel vakit geçirmek için kapma geldiğini belirten 11 yaşındaki Can, "Kitap okuyarak, film seyrederek, çok güzel vakitler geçiriyoruz. Çekilişler oluyor. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
10 yaşındaki Çağan Rüştü ise "Çok eğlenceliydi müzikler dinledik. Kitaplar aldık kitabımı imzalattım. Bir tane çekilişten ödül kazandım. Birazdan da oturup film izleyeceğim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu Kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu Kilit ...
Emniyet şeridini kullanan alkollü sürücü tıra çarptı: 1'i polis, 3 yaralı
YEREL HABERLER Emniyet şeridini kullanan alkollü sürücü tıra çarptı: ...
Dijital kütüphaneden tablet çalan 2 çocuk özel yazılım sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER Dijital kütüphaneden tablet çalan 2 çocuk özel ...
Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan ...
Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 3 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Sosyal mesafeye dikkat çekmek için "yaka kartlı" önlem almıştı: Virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Sosyal mesafeye dikkat çekmek için "yaka kartlı" ...
Kırıkkale'de kaçak yapı malzemesi ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kaçak yapı malzemesi ele geçirildi: 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.