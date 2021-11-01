Kitapseverler gençlik kampında buluştu Geceyi aydınlatan dev ateşin etrafında kitap okudular

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki ormanlık alanda düzenlenen "Kitapların Işığında Gençlik Kampı" etkinliğinde vatandaşlar, yakılan dev ateşin etrafında hem kitap okudu hem de canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi tarafından "Kitapların Işığında Gençlik Kampı" etkinliği yapıldı. Bedesten köyündeki ormanlık arazide düzenlenen etkinliğe yüzlerce üniversite öğrencisi ve ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte kitap okuma, açık hava sineması, çekiliş, konser ve geleneksel oyunlar gibi çeşitli aktiviteler yapıldı. Havanın kararmasıyla da dev ateş yakıldı. Vatandaşlar, geceyi aydınlatan ateşin etrafında kitap okudu. Ardından canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Kimisi de ok atarak vakit geçirdi. Birçok vatandaş çadırda sabahladı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün kitapların ışığında gençlik kampında Bedesten ve Hisar köyü ormanında kitap okuma etkinliği yaptık. Geçen yıl pandemiden dolayı yapamadığımız etkinliğimizi bugün hep beraber yapıyoruz. Bugün sahada bin 500’e yakın genç, çocuk, kadın, erkek, tüm konuklarımız var. İki tane yazarımız kitaplarını imzaladı. Aynı zamanda Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve klasik müzik dinlettik. Birazdan da kitapseverlerle birlikte film izleyeceğiz. Sabaha kadar buradayız. Sabahta tekrardan kitap okuma etkinliğimiz devam edecek" dedi.

Mutluluğunu dile getiren 10 yaşındaki Yağmur, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada çok eğleneceğimi düşünüyorum. Burada müzikler dinledik. Kitap okuduk. Çok güzeldi. Birazdan da sinema var. Bence çok eğleneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Güzel vakit geçirmek için kapma geldiğini belirten 11 yaşındaki Can, "Kitap okuyarak, film seyrederek, çok güzel vakitler geçiriyoruz. Çekilişler oluyor. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

10 yaşındaki Çağan Rüştü ise "Çok eğlenceliydi müzikler dinledik. Kitaplar aldık kitabımı imzalattım. Bir tane çekilişten ödül kazandım. Birazdan da oturup film izleyeceğim" şeklinde konuştu.

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