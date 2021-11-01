Dengesini kaybeden adam yere düşerken kafasını kamyona çarpıp öldü

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Kırıkkale'de kaldırım üzerinde bekleyen 60 yaşındaki şahıs, dengesini kaybederek yere düştüğü sırada kafasını hareket halindeki hafriyat kamyonuna çarparak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Millet Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmek için kaldırım üzerinde bekleyen Ali Sağlam (60), dengesini kaybederek bir anda yere düştüğü sırada seyir halindeki İ.K.'nın kullandığı 06 VPA 76 plakalı hafriyat kamyonuna kafasını çarptı. Ağır yaralanan Sağlam, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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