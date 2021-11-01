Düşerken başını kamyon kasasına çapıp öldü

İngiltere'de iki tren çarpıştı: Yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de kaldırımda dengesini kaybedip düşerken yoldan geçen kamyonun kasasına başını çarpan Ali Sağlam (59), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı eski Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Trafik ışıklarında kaldırımda bekleyen Ali Sağlam, İ.K. yönetimindeki 06 VPA 76 plakalı kamyonun geçtiği sırada dengesini kaybederek düştü. Sağlam, yere düşerken kafasını kamyonun kasasına ve tekerine çarptı. Kazayı fark etmeyen sürücü yola devam ederken, Sağlam ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü İ.K. ise polis ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-11-01 21:43:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.