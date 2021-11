Kırıkkale'de sağlık görevlileri tarafından polis memurlarına ilk yardım eğitimi verildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimlerinin verildiği bildirildi. Trafik kazaları veya doğal afetler nedeniyle çok sayıda vatandaşın yaşamını kaybettiği ya da engelli kaldığı belirtilen açıklamada, vakalara müdahalelerin hızlandırılması amacı ile ekiplere eğitim verildiği ifade edildi.

"Hayatın her döneminde, her ortamda kaza, yaralanma ve ilkyardım gerektiren hastalık riski bulunmaktadır" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Ayrıca ülkemizde zamanında doğru müdahale yapılmadığı için ev, iş, trafik kazaları veya doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte yada sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için ortamda bulunan kişilerin kendilerine veya başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir" denildi.

Eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara "ilkyardımcı" sertifikası ve kimlik kartı verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.