Afet farkındalık eğitimi tiyatro oyunuyla anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afet farkındalık eğitimi tiyatro oyunuyla anlatıldı

İHA

Afet farkındalık eğitimi tiyatro oyunuyla anlatıldı

Kırıkkale'de öğrencilere yönelik hazırlanan "hayatımız sallanmasın" adlı tiyatro oyunu ile afet farkındalık eğitimi verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "2021 Yılı Afet Eğitim Yılı" projesi kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 7'den 70'e herkese afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla çeşitli farkındalık eğitimleri düzenleniyor. Şuana kadar 15 ilde düzenlenen tiyatro etkinliğinde vatandaşlara afet farkındalık eğitimi verildi.
Kırıkkale Valiliği koordinasyonunda Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce, öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimleri için tiyatro etkinliği düzenlendi. Anda Derneği tarafından "hayatımız sallanmasın" adlı tiyatro oyunu sergilendi. İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda öğrencilere yönelik hazırlanan tiyatro oyununda, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.
Tiyatro sonrasında konuşma yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak ilan ettiğini ve Kırıkkale’de de 200 binin üzerinde kişinin afet farkındalık eğitimi almasını önemsediklerini söyledi.

"Bu tiyatro bize birçok şeyi öğretti"
Tekbıyıkoğlu, "Bizim ilimizin de bazı hedefleri var. İlimizde 227 bin kişinin afet farkındalık eğitimi almasını önemsiyoruz. Bu tiyatroyu izleyerek otomatik olarak eğitimi aldınız. Biz bunu broşür halinde verebilirdik. Biz bunu okuyun derdik ama öğrenme metotlarının içerisinde en kıymetlilerinden bir tanesi de görerek öğrenme. Bu tiyatro eseri de bize birçok şeyi öğretti. Mesela 112 denildiği zaman yüzü ardından 12’yi tuşlayanlar oluyor. O yüzden teker teker söylemekte çok büyük bir fayda var. ‘112’" dedi.

"Tiyatro ile beraber süsleyerek vermek çok daha önemli"
İnsanların hayatını kurtaracak bilgileri tiyatro ile anlatmanın önemli olduğuna ifade eden tiyatrocu Muhammed Ali Çetinkaya, "Şu anda gerçekten güzel duygular içerisinde hissediyorum. Çünkü insanlara bir şeyler öğretebilmek güzel bir şey. Fakat yer geldiği zaman insanların hayatını kurtaracak bilgileri onlara tiyatro ile beraber süsleyerek vermek çok daha önemli. Bunu hissetmek gerçekten çok mutlu ediyor beni. Bu oyunu sergilerken yaş aralığı genelde ilkokul çocuklarından ortaokul çocuklarına kadar bir aralıkta yer aldı. Bu yaş aralığındaki çocuklara belki gerçekten ihtiyaçları olduğu anda bunları kullanmayı öğretmek bu bilinci kazandırmak gerçekten insana mutluluk ve çok büyük bir gurur veriyor" diye konuştu.

"112'yi tuşlayıp zor durumlarda gerekli yerleri arayabiliriz"
Zeynep Rana Güneş (15), "AFAD çantamızı önceden hazırlayıp karşımıza gelebilecek tüm zorluklara ilk 6 saatte mesajlaşma yolunu kullanıp o hattı meşgul etmeden sadece mesajlaşma yoluyla diğer akrabalarımızı endişelendirmeden onları bilgilendirebiliriz. Sakin kalmamız gerekir. Merdiven, asansör ve balkonlardan uzak durmamız gerekir. Bunları öğrendim. Ayrıca 112’yi tuşlayıp zor durumlarda gerekli yerleri arayabiliriz" şeklinde konuştu.
Tiyatronun öğretici ve keyifli olduğunu dile getiren Kıvanç Özcan (17), tüm vatandaşların bu tür etkinliklere katılmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis memurlarına ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Polis memurlarına ilk yardım eğitimi
Ekmek paralarını dumanın arasında çıkartıyorlar Mevsimlik kömür Kilometrelerce yol kat edip zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar
YEREL HABERLER Ekmek paralarını dumanın arasında ...
Düşerken başını kamyon kasasına çapıp öldü
YEREL HABERLER Düşerken başını kamyon kasasına çapıp öldü
Dengesini kaybeden adam yere düşerken kafasını kamyona çarpıp öldü
YEREL HABERLER Dengesini kaybeden adam yere düşerken kafasını ...
Kırıkkale'de 30 bin adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 30 bin adet makaron ele geçirildi
Kitapseverler gençlik kampında buluştu Geceyi aydınlatan dev ateşin etrafında kitap okudular
YEREL HABERLER Kitapseverler gençlik kampında buluştu Geceyi ...
43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu Kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu Kilit ...
Emniyet şeridini kullanan alkollü sürücü tıra çarptı: 1'i polis, 3 yaralı
YEREL HABERLER Emniyet şeridini kullanan alkollü sürücü tıra çarptı: ...
Dijital kütüphaneden tablet çalan 2 çocuk özel yazılım sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER Dijital kütüphaneden tablet çalan 2 çocuk özel ...
Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.