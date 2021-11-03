65 bin TL'lik sahte çeki bozdurmak isteyen şüpheliyi banka görevlisi yakalattı



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, 65 bin TL'lik sahte çeki bozdurmaya çalışan C.G., banka görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, bugün Cumhuriyet Caddesi üzerindeki özel bir banka şubesinde gerçekleşti. 65 bin TL değerindeki çeki bozdurmak isteyen C.G., cadde üzerindeki bir bankanın şubesine geldi. Bozdurulmak istenen çeki inceleyerek sahte olduğunu tespit eden banka görevlisi, durumu banka yöneticilerine bildirdi. Banka yöneticilerinin ihbarı üzerine şubeye polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüpheli C.G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-11-03 01:32:14



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