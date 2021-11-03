Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'de vatandaşlarla çay içti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'de vatandaşlarla çay içti

İHA

Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'de vatandaşlarla çay içti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'a katıldığı program dönüşünde Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yol güzergahı üzerinde vatandaşları selamladı. Vatandaşların daveti üzerine Kılıçdaroğlu, yol üzerindeki bir kıraathanede çay içti. Daha sonra Kılıçdaroğlu, bir süre sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 yaşındaki çocuk, doğal gaz kombisine dayalı kanepeyi yaktı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti
YEREL HABERLER 3 yaşındaki çocuk, doğal gaz kombisine dayalı ...
65 bin TL'lik sahte çeki bozdurmak isteyen şüpheliyi banka görevlisi yakalattı
YEREL HABERLER 65 bin TL'lik sahte çeki bozdurmak isteyen şüpheliyi ...
Bankadan tahsil etmek istediği 130 bin liralık çek sahte çıktı
YEREL HABERLER Bankadan tahsil etmek istediği 130 bin liralık çek ...
Afet farkındalık eğitimi tiyatro oyunuyla anlatıldı
YEREL HABERLER Afet farkındalık eğitimi tiyatro oyunuyla anlatıldı
Polis memurlarına ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Polis memurlarına ilk yardım eğitimi
Ekmek paralarını dumanın arasında çıkartıyorlar Mevsimlik kömür Kilometrelerce yol kat edip zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar
YEREL HABERLER Ekmek paralarını dumanın arasında ...
Düşerken başını kamyon kasasına çapıp öldü
YEREL HABERLER Düşerken başını kamyon kasasına çapıp öldü
Dengesini kaybeden adam yere düşerken kafasını kamyona çarpıp öldü
YEREL HABERLER Dengesini kaybeden adam yere düşerken kafasını ...
Kırıkkale'de 30 bin adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 30 bin adet makaron ele geçirildi
Kitapseverler gençlik kampında buluştu Geceyi aydınlatan dev ateşin etrafında kitap okudular
YEREL HABERLER Kitapseverler gençlik kampında buluştu Geceyi ...
43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu Kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu Kilit ...
Emniyet şeridini kullanan alkollü sürücü tıra çarptı: 1'i polis, 3 yaralı
YEREL HABERLER Emniyet şeridini kullanan alkollü sürücü tıra çarptı: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.