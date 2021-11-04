Polisin dikkatinden kaçmadı, kimlikteki fotoğraf ele verdi: 11 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, sahte kimlikle dolaşırken yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, umuma açık yerlerde GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri gerçekleştirildi. Kent merkezinde de GBT denetimi yapan polis, kendisini İ.T. olarak tanıtan şüpheli şahsın kimliğini kontrol etti. Kimlikteki fotoğraftan şüphelenen polis, yaptığı inceleme neticesinde şahsın gerçek adının R.T. olduğunu tespit etti. Yapılan GBT kontrolünde de "dolandırıcılık, yağma, yaralama, hakaret" gibi 4 ayrı suçtan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan R.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.