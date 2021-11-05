Kaçak tütün taciri "şok denetim" uygulamasında yakalandı: 17 bin lira ceza yedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak tütün taciri "şok denetim" uygulamasında yakalandı: 17 bin lira ceza yedi

İHA

Kaçak tütün taciri "şok denetim" uygulamasında yakalandı: 17 bin lira ceza yedi

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan "şok denetim" uygulamasında, otomobilinde kaçak tütün ile yakalanan şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada; 50 kilogram tütün, 10 bini dolu toplamda 40 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsa 17 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Dispanser Kavşağı'nda "şok denetim" uygulaması yapıldı. Polis, şüphe üzerine Ömer P. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobilin bagaj bölümünde kaçak tütün ele geçirilmesi üzerine Ömer P'ye ait ev ve iş yerinde arama yapıldı. Savcılık kararıyla yapılan aramada; 30 kilogram kaçak tütün, 20 kilogram kıyılmış tütün, 10 bini dolu toplamda 40 bin adet makaron ve elektrikli tütün sarma makinesi ele geçirildi. Kaçak tütün ve makaronların toplamda 30 bin Türk lirası değerinde olduğu belirtildi.
KOM polisi tarafından gözaltına alınan Ömer P'ye 17 bin lira idari para cezası uygulanırken, hakkında da adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin dikkatinden kaçmadı, kimlikteki fotoğraf ele verdi: 11 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Polisin dikkatinden kaçmadı, kimlikteki fotoğraf ele ...
Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 3 yaralı
Tartıştığı amcasını tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı amcasını tabancayla yaraladı
Kavga ettiği amcasını sokak ortasında tabancayla vurdu Amca-yeğen arasında çıkan kavga kanlı bitti
YEREL HABERLER Kavga ettiği amcasını sokak ortasında tabancayla ...
Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'de vatandaşlarla çay içti
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'de vatandaşlarla çay içti
3 yaşındaki çocuk, doğal gaz kombisine dayalı kanepeyi yaktı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti
YEREL HABERLER 3 yaşındaki çocuk, doğal gaz kombisine dayalı ...
65 bin TL'lik sahte çeki bozdurmak isteyen şüpheliyi banka görevlisi yakalattı
YEREL HABERLER 65 bin TL'lik sahte çeki bozdurmak isteyen şüpheliyi ...
Bankadan tahsil etmek istediği 130 bin liralık çek sahte çıktı
YEREL HABERLER Bankadan tahsil etmek istediği 130 bin liralık çek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.