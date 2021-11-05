43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale’de, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kili kavşak Kırıkkale’de, yoğun sis etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan sis, AnkaraSamsun, KırıkkaleKayseri kara yolunda görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 04 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus hadiselerinin 08 Kasım 2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadesi kullanıldı.



"Güne sisle başlamış olduk"

Sabah saatlerinde güne sisle uyandıklarını ifade eden ticari taksi sürücüsü Erol Atmaca, "Sabah sisle uyandık. Müşteri konusunda biraz zorlanıyoruz, alacağımız yerde sis olduğu için görüş mesafemiz daha düşük oluyor. Onun için biraz zorlanıyoruz. Güne sisle başlamış olduk. Burası şimdi 43 ilin geçiş güzergâhı. Trafik sıkışıyor yoğunluk var. Şeritler doluyor, yolumuz kaldırmıyor. Birde sis olunca daha dikkatli olmamız gerekiyor. Sürücülere tavsiyem yakın mesafeleri korusunlar. Sisten dolayı da zaten zemin kaygan olduğu için aniden kazaya sebebiyet verebiliyor. Onun için dikkatli olmalarını uyarıyorum" dedi.

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