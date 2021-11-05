Kırıkkale'de eş zamanlı "alkol" denetimi yapıldı

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Kırıkkale'de KOM polisi tarafından 32 iş yerinde eş zamanlı "alkol" denetimi yapıldı.



Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kentteki 32 iş yerinde eş zamanlı "alkol" denetimi yapıldı. Sahte alkol satışının ve üretiminin önüne geçmek için yapılan denetimde, iş yerlerindeki alkol şişeleri tek tek kontrol edildi. KOM polisi, denetimlerde 20 ekip, 47 personel görev yaptı.

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