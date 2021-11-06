Türkiye'de organ naklinde başarı oranı yüzde 96 Avrupa ile eş değer durumda

Türkiye'de organ nakli olmuş hastalarda başarı ve sağ kalım oranlarının yüzde 96 olup, Avrupa ile eş değer durumda olduğu belirtildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye’deki organ naklinde başarı oranının yüzde 8596 arasında olduğu belirtildi. Türkiye'de organ bağışları, Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetiminde yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Nakil sayısı bakımından Avrupa'da üst sıralarda yer alan ülkemizde, nakillerin büyük çoğunluğu canlıdan gerçekleştirilmektedir. Organ nakli olmuş hastalarda başarı ve sağ kalım oranı Avrupa'da yüzde 8596 olup, bu oran ülkemizde de Avrupa ile eşdeğer durumdadır. Türkiye'de nakil yapılabilen organ ve dokular; kalp ve kalp kapağı, karaciğer, böbrek, pankreas, rahim, akciğer, kornea, kemik, kas dokusu, kıkırdak, tendon, ince bağırsak, yüz ve saçlı deri, ekstremite, üst solunum yolu organları, üst sindirim yolu organları olarak sıralanabilir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Birçok hasta bağışlanmış bir organ için beklerken ölmektedir. Bağışlanmış bir organ başarılı bir nakilden sonra gerçek bir yaşam armağanıdır. Ne yazık ki insan ancak organ alıcısı durumuna gelince organ bağışının önemini fark edebiliyor. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. 'Yaşarken de yaşamdan sonra da başkalarına yardım etmek bizim elimizde' bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Unutmayalım ki; destek olmakta yaşamak kadar güzel bir duygudur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.