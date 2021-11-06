Türkiye'de organ naklinde başarı oranı yüzde 96 Avrupa ile eş değer durumda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de organ naklinde başarı oranı yüzde 96 Avrupa ile eş değer durumda

İHA

Türkiye'de organ naklinde başarı oranı yüzde 96 Avrupa ile eş değer durumda

Türkiye'de organ nakli olmuş hastalarda başarı ve sağ kalım oranlarının yüzde 96 olup, Avrupa ile eş değer durumda olduğu belirtildi.
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye’deki organ naklinde başarı oranının yüzde 8596 arasında olduğu belirtildi. Türkiye'de organ bağışları, Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetiminde yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Nakil sayısı bakımından Avrupa'da üst sıralarda yer alan ülkemizde, nakillerin büyük çoğunluğu canlıdan gerçekleştirilmektedir. Organ nakli olmuş hastalarda başarı ve sağ kalım oranı Avrupa'da yüzde 8596 olup, bu oran ülkemizde de Avrupa ile eşdeğer durumdadır. Türkiye'de nakil yapılabilen organ ve dokular; kalp ve kalp kapağı, karaciğer, böbrek, pankreas, rahim, akciğer, kornea, kemik, kas dokusu, kıkırdak, tendon, ince bağırsak, yüz ve saçlı deri, ekstremite, üst solunum yolu organları, üst sindirim yolu organları olarak sıralanabilir" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Birçok hasta bağışlanmış bir organ için beklerken ölmektedir. Bağışlanmış bir organ başarılı bir nakilden sonra gerçek bir yaşam armağanıdır. Ne yazık ki insan ancak organ alıcısı durumuna gelince organ bağışının önemini fark edebiliyor. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. 'Yaşarken de yaşamdan sonra da başkalarına yardım etmek bizim elimizde' bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Unutmayalım ki; destek olmakta yaşamak kadar güzel bir duygudur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilit Kavşak Kırıkkale'de yoğun sis Görüş mesafesi 30 metreye kadar azaldı
YEREL HABERLER Kilit Kavşak Kırıkkale'de yoğun sis Görüş mesafesi 30 ...
Kırıkkale'de eş zamanlı "alkol" denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de eş zamanlı "alkol" denetimi yapıldı
Kırıkkale'de yoğun sis ulaşımı aksattı, otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de yoğun sis ulaşımı aksattı, otomobiller ...
Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi ...
Kaçak tütün taciri "şok denetim" uygulamasında yakalandı: 17 bin lira ceza yedi
YEREL HABERLER Kaçak tütün taciri "şok denetim" uygulamasında ...
Polisin dikkatinden kaçmadı, kimlikteki fotoğraf ele verdi: 11 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Polisin dikkatinden kaçmadı, kimlikteki fotoğraf ele ...
Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 3 yaralı
Tartıştığı amcasını tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı amcasını tabancayla yaraladı
Kavga ettiği amcasını sokak ortasında tabancayla vurdu Amca-yeğen arasında çıkan kavga kanlı bitti
YEREL HABERLER Kavga ettiği amcasını sokak ortasında tabancayla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.