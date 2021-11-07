Kırıkkale'ye sis çöktü, görüş mesafesi 10 metreye düştü

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de etkisi devam eden yoğun sis nedeniyle yollarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Polisler, araçlardaki megafonlarıyla sürücülere uyarılarda bulundu.

Kırıkkale'de önceki gün başlayan sis, etkisini arttırarak devam ediyor. 43 ilin geçiş noktasında bulunan kentte sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü, araçlar güçlükle ilerledi. KırıkkaleAnkara, KırıkkaleKayseri ve KırıkkaleSamsun yollarında trafik polisleri görev aldı. Ekipler, seyir halindeki denetimlerinde megafonlarla sürücülere takip mesafelerini korumaları, yavaş ilerlemeleri, sis farları ve dörtlü sinyal lambalarını yakmaları konusunda uyarıda bulundu. Kenti etkisi altına alan sisin, 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-11-07 02:07:17



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