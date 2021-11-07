Kırıkkale'ye sis çöktü, görüş mesafesi 10 metreye düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'ye sis çöktü, görüş mesafesi 10 metreye düştü

DHA

Kırıkkale'ye sis çöktü, görüş mesafesi 10 metreye düştü


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de etkisi devam eden yoğun sis nedeniyle yollarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Polisler, araçlardaki megafonlarıyla sürücülere uyarılarda bulundu.
Kırıkkale'de önceki gün başlayan sis, etkisini arttırarak devam ediyor. 43 ilin geçiş noktasında bulunan kentte sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü, araçlar güçlükle ilerledi. KırıkkaleAnkara, KırıkkaleKayseri ve KırıkkaleSamsun yollarında trafik polisleri görev aldı. Ekipler, seyir halindeki denetimlerinde megafonlarla sürücülere takip mesafelerini korumaları, yavaş ilerlemeleri, sis farları ve dörtlü sinyal lambalarını yakmaları konusunda uyarıda bulundu. Kenti etkisi altına alan sisin, 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-11-07 02:07:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

43 ilin geçiş güzergahında gece saatlerinde sis etkili oldu
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahında gece saatlerinde sis ...
Türkiye'de organ naklinde başarı oranı yüzde 96 Avrupa ile eş değer durumda
YEREL HABERLER Türkiye'de organ naklinde başarı oranı yüzde ...
Kilit Kavşak Kırıkkale'de yoğun sis Görüş mesafesi 30 metreye kadar azaldı
YEREL HABERLER Kilit Kavşak Kırıkkale'de yoğun sis Görüş mesafesi 30 ...
Kırıkkale'de eş zamanlı "alkol" denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de eş zamanlı "alkol" denetimi yapıldı
Kırıkkale'de yoğun sis ulaşımı aksattı, otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de yoğun sis ulaşımı aksattı, otomobiller ...
Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi ...
Kaçak tütün taciri "şok denetim" uygulamasında yakalandı: 17 bin lira ceza yedi
YEREL HABERLER Kaçak tütün taciri "şok denetim" uygulamasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.