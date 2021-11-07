Vali Tekbıyıkoğlu: "Devleti olmayanın özgürlüğü olmaz"

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği tanışma yemeğinde, "Devleti olmayanın özgürlüğü olmaz, dini vecibelerini yerine getiremez. Biz devletimizi çok seviyoruz ve bu fedakarlıklar üzerine devletimiz binlerce yıldan beri ayakta" dedi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, şehit aileleri ve gazilerle tanışma yemeğinde bir araya geldi. Polisevi'nde düzenlenen etkinlikte; Kur'anı Kerim tilaveti okundu, şehitler için dualar edildi.

Programda konuşan Kırıkkale'de 258 şehidin olduğunu hatırlatan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Eğer Çanakkale olmasaydı, eğer Çanakkale geçilseydi, eğer Yemen'den dönülseydi, gerekli fedakarlık yapılmasaydı, eğer milli mücadelede siperler dolup dolup boşalmasaydı, bu fedakarlıklar yapılmasaydı, Milli Mücadele'de siperler dolup dolup boşalmasaydı, eğer Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde milletimiz gerekli fedakarlığı yapmasaydı, Kıbrıs'ta gereğini yapmasaydık, şimdi Suriye'de olmasaydık biz burada huzur ve sükun içerisinde, özgür bir şekilde yaşayamazdık" dedi.

Tekbıyıkoğlu, "Güzel bir söz var Şeyh Edebali'nin diyor ki 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' bu çok doğru bir söz. Devletler kendi milletleri için vardır. Onların huzuru için vardı. Onların sukünu, refahı ve mutluluğu için vardır. Bazen 'devleti yaşat ki insan yaşasın' da olur. İşte bu anlar öyle anlardır. Çanakkale, Milli Mücadele ve 15 Temmuz öyle bir dönemdir. Devlet elbette ki milleti için vardır ama millette zaman zaman devleti için fedakarlıklar yapar. Çünkü devlet, vatan ve toprak çok kıymetlidir. Devletsiz kalan milletlerin ne hale geldiğini hepimiz görüyoruz. Yakın zamanda Bosna'da ve Kosova'da yapılanları devlet kurulmadan önce ne fedakarlıklarda bulunduklarını nasıl eziyet çektiklerini hepimiz gördük. Devleti olmayanın özgürlüğü olmaz, dini vecibelerini yerine getiremez. Biz devletimizi çok seviyoruz ve bu fedakarlıklar üzerine devletimiz binlerce yıldan beri ayakta" diye konuştu.

Yemek ikramının ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, masaları tek tek gezerek, ailelerle yakından ilgilendi, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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