Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de polisin düzenlediği operasyonlarda 17 litre kaçak içki, 10 bin boş makaron ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. U.Ş.'nin aracında ve evinde yapılan aramada 17 litre gümrük kaçağı içki, H.A.K.'ya ait araçta yapılan aramada ise koli içerisinde 10 bin bandrolsüz boş makaron ile E.K. ve S.S.'nin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-11-09 19:27:16



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