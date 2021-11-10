Kırıkkale'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Kırıkkale'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Kırıkkale'de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, ardından saat 9'u 5 geçe iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde de Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan Atatürk konulu resim sergisi vatandaşların ziyaretine açıldı. Lise öğrencilerinden oluşan koro tarafından da Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Anma etkinliklerinin son bölümünde ise "Mustafa Kemal Ülküsü" adlı drama gösterisi gerçekleştirildi.

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