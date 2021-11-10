Otobüste seyahat eden yolcunun sırt çantasında 3 kilo 780 gram kubar esrar çıktı

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Kırıkkale'de narkotik köpeği ile otobüste arama yapan jandarma, bir yolcuya ait sırt çantasında 3 kilo 780 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. Jandarma ekiplerince, KırıkkaleÇorum D200 kara yolu üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüsün bagaj bölümünde bir yolcuya ait sırt çantasında 3 kilo 780 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs, hakkında adli işlem başlatıldı.

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