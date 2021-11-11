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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1744 rakımlı Dinek dağında fidanlar toprakla buluşturuldu

İHA

1744 rakımlı Dinek dağında fidanlar toprakla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Kırıkkale'de, 1744 rakımlı Dinek dağında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kırıkkale'de "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında, kent genelinde "Geleceğe Nefes" için 9 ağaçlandırma sahasında fidanlar toprakla buluşturuldu. 1744 rakımlı Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda da düzenlenen etkinlikte; Vali Bülent Tekbıyıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Albay Barış Cücen, Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler fidan dikti.
Törende konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, her bir vatandaş için 3 fidan dikeceklerini ifade ederek, "Türkiye’de yaklaşık orman varlığı ortalaması yüzde 28 ama ilimizde yüzde 16 civarında. Biz bunu üst seviyeye çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. 11 Kasım günü Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile milli ağaçlandırma günü olarak ilan edildi. Geçen sene yaklaşık 25 bin fidan toprakla buluşturuldu. Bu senede yine benzer bir organizasyonla 25 bin fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.
Tekbıyıkoğlu, "Dinek dağındaki yaptığımız organizasyonla bin 500 fidanı çocuklarımız, öğrencilerimiz, daire amirlerimiz ile beraber toprakla buluşturacağız. Fakat bunun yanında ilimizin yaklaşık 280 bine yakın bir nüfusu var. Her vatandaşımız için 3 tane fidanı yine toprakla buluşturacağız. Vatandaşlarımıza buradan bizim armağanımız olsun" ifadesini kullandı.

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