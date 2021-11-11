Kırıkkale'de aranan 4'ü hükümlü, 14 kişi yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan GBT sorgusunda, cezaevi firarisi 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince yapılan operasyonda "kasten yaralama, yağma ve hakaret" suçlarından 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan R.T, hakkında 51'i hırsızlık olmak üzere 60 suç kaydı bulunan ve "hırsızlık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası olan B.P, "silahlı yağma" suçundan 6 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan T.A. ve "nafaka hükümlerine uymamak" suçundan 3 ay hapis cezası bulunan H.A. yakalandı.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı.

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