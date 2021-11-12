Jandarmadan 6 adrese operasyon: Ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, 6 adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız olduğu belirlen 2 adet tabanca ve 4 adet av tüfeği ele geçirildi. Ruhsatsız tüfek bulunduran 2 şahsa da 944 liradan toplamda 3 bin 776 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde 6 farklı adrese operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından A.K. F.K. ve H.K. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

A.K. ile H.K'ya ruhsatsız tüfek bulundurmaktan 944 liradan toplamda 3 bin 776 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan 3 şahıs, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.