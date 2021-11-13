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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılırmak'ı saran ağaçlar görsel şölen sunuyor

İHA

Kızılırmak'ı saran ağaçlar görsel şölen sunuyor

Kırıkkale'de Kızılırmak'ı saran ağaçlar sonbaharda görsel şölen sunuyor.
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, yılın her mevsiminde insanlara tabiatın ayrı güzelliklerini sunuyor. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde valilik tarafından yapılan Obaköy mesire alanında, sonbahar güzelliği yaşanıyor. Kızılırmak nehrinin etrafını saran ve sonbahar renklerine boyanan ağaçlar görsel şölen sunuyor. Dört mevsimin belirgin bir şekilde gözlemlendiği bölgede, ağaçlardaki sarı ve yeşil renklerin tonu vatandaşların bölgeye ilgi göstermesine neden oluyor.

"Ayrı bir güzelliği var"
Obaköy görevlisi Serkan Kayalak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası, Kızılırmak kenarında bulunan mesire alanımız. Obaköy'ümüz sonbaharın son demlerini yaşıyor. Yapraklarımız sararıp dökülmeye başladı. Bunun da ayrı bir güzelliği var Obaköyümüze. Bu güzelliğin Kızılırmak kenarında bulunması ve Kırıkkale’mize yarenlik etmesi daha ayrı bir güzellik katıyor. İnsanlarımız buraya genellikle gezmek için geliyor. İsteyen balık tutabiliyor. Balık tutma alanlarımız var. Eğleniyorlar, çocuklarını gezdiriyorlar. Tam stres atılacak bir bölge" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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