AK Parti'li Yazıcı'dan 'Teşkilat Akademisi' eğitiminde ders

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kırıkkale'de partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Bu hikayenin kahramanı sensin' temasıyla düzenlenen eğitimin açılışına katılarak, 'AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider' konulu ders verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen eğitime; AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Başkanı Mustafa Kaplan ve partililer katıldı. 2 gün sürecek programda, çeşitli konularda partililere eğitim verilecek.DHA-Politika Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-11-13 15:38:55



