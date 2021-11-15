Uzmanından uyarı: Tedbirlere uymayan gençler risk altında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Demir: "Genç hastalarımız şu an çok fazla"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanından uyarı: Tedbirlere uymayan gençler risk altında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Demir: "Genç hastalarımız şu an çok fazla"

İHA

Uzmanından uyarı: Tedbirlere uymayan gençler risk altında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Demir: "Genç hastalarımız şu an çok fazla"

Korona virüsü tedbirlerine uymayan gençlerin risk altında olduğunu belirten uzmanlar, özellikle 20'li yaşlardakilerin hastalığı daha ağır geçirdiğine dikkat çekiyor. Gençlerin risk altında olduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Demir, "Hem daha fazla virüs alıyorlar hem hastalık daha fazla ağır oluyor" dedi.
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Demir, korona virüsün, yaş grupları üzerindeki etkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsün her yaş grubunda görülebileceğine dikkat çeken Demir, gençlerin de risk altında olduğunu belirterek, kalabalık ortamlardan uzak durmasını ve tedbirlere uymalarını istedi. Dr. Selma Demir, İHA muhabirine açıklamada, genellikle yaşlıların tedbirlere uyduğunu ifade ederek, gençlerde ise tedbirsizliğin çok fazla olduğunu belirtti.

"Dışarıda virüse maruz kalıyorlar"
İnsanların çok daha fazla dışarı da vakit geçirdikleri için virüse maruz kaldığını dile getiren Dr. Demir, açıklamasın da şunları kaydetti:
"İlk başta yaşlıları aşıladık. Yaşlılar tedbirlere çok daha fazla uydu. Kronik rahatsızlığı olan hastalar çokta güzel söz dinledi evde durup, tedbirlere uydular aşılandılar. Gençlerde tedbirsizlik çok daha fazla, belki sosyal medya üzerinden yanlış algılar, gruplaşmalar veya yanlış bilgiler nedeniyle aşılanma oranları daha düşük olduğunu düşünüyorum. Çok daha fazla dışarı da oldukları için daha fazla virüse maruz kaldıklarını düşünüyorum. Hem daha fazla virüs alıyorlar hem hastalık daha fazla ağır oluyor hem de hastalığın görünme oranları daha fazla. Yakın zaman da benim kaybettiğim hastalar 40 ile 50 yaşlarındaydı."

"Genç hastalarımız şu anda çok fazla"
20’li yaşlardakilerin hastalığı ağır geçirdiğini anlatan Dr. Demir, "Gerçekten zor oluyor. Onları takip ederken de zorluk çekiyorsun. Akciğerlere indiği zaman hastalık onlara da bize de zor oluyor. Genç hastalarımız şu an çok fazla, takip ettiğimiz hastalar 3555 yaş arası" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kore'de onlarca yaralı askeri tedavi eden gazi Veli Atasoy toprağa verildi
YEREL HABERLER Kore'de onlarca yaralı askeri tedavi eden gazi Veli ...
MHP'li Yılık'tan 'Tezkere' açıklaması "CHP yönetimi tezkereye 'Hayır' diyerek, PKK, YPG ve PYD'yi dolaylı olarak savunmaya devam etmiştir" MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık: "CHP yönetimi tezkereye 'Hayır', PKK'ya 'Evet', Türk ve Türkiye düşmanlarına 'Evet' demiştir" "CHP ve HDP sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkıyor"
YEREL HABERLER MHP'li Yılık'tan 'Tezkere' açıklaması "CHP yönetimi ...
AK Parti'li Yazıcı'dan 'Teşkilat Akademisi' eğitiminde ders
YEREL HABERLER AK Parti'li Yazıcı'dan 'Teşkilat Akademisi' ...
Kızılırmak'ı saran ağaçlar görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Kızılırmak'ı saran ağaçlar görsel şölen sunuyor
25 bin dönüm arazi üzerine kurulacak, ilk etabı 1 milyar lira: 5 bin kişi çalışacak Roketsan'dan Kırıkkale'ye dev yatırım Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı: " En iyi iyimserlikle 5 bin kişinin çalışacağını düşünüyorum" "Roketsan tarafından Kırıkkale'mize fabrika yapılacak"
YEREL HABERLER 25 bin dönüm arazi üzerine kurulacak, ilk etabı 1 ...
15 günde girdiği 5 okuldan 3 bin 70 lira çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER 15 günde girdiği 5 okuldan 3 bin 70 lira çalan hırsız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.