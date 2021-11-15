Kamyonet otomobilin kapısına çarptı, sürücünün parmağı koptu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, otomobilin kapısına kamyonetin çarpması sonucu parmağı kapıya sıkışarak kopan Ömer B. hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Millet Bulvarı Balıkçılar Çarşısı önünde meydana geldi. Ömer B., park halindeki 71 AAF 060 otomobiline binmek için kapısını açtığı sırada, arkadan gelen Serkan Ş. yönetimindeki 71 ACC 474 plakalı kamyonet, otomobilin kapısına çarptı. Çapmanın etkisiyle Ömer B.'nin kapıya sıkışan sol elinin bir parmağı koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ömer B.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından kopan parmağını da alarak hastaneye kaldırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-11-15 22:08:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.