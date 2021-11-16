Kötü alışkanlıklardan korunmak için hayatını güvercinlere adadı Babasından öğrendiği bilgilerle başladı, şimdi 250 tane güvercini besliyor

Kırıkkale'de yaşayan 29 yaşındaki Soner Çağlar, kendisi gibi güvercin tutkunu babasından öğrendiği bilgilerle kötü alışkanlıklardan korunmak için hayatını 11 yaşından beri tutkuyla bağlandığı güvercinlere adadı.

Kırıkkale semalarından eksik olmayan güvercinler, sahipleri için de adeta bir tutkuya dönüşmüş durumda. 11 yaşından beri bu tutkuya bağlanan Soner Çağlar (29), evinin bahçesindeki kümesinde "taklacı" ve "oyun" ırkında onlarca güvercin yetiştiriyor. Kendisi gibi güvercin tutkunu olan babasının evinin bahçesindeki kümeste yaklaşık 250 tane güvercine bakıyor. Günün büyük bir vaktini ise güvercinlerine harcıyor. Soner Çağlar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, güvercin merakının babasından geldiğini belirterek, kötü alışkanlıklarından korunmak için hobi amaçlı güvercin yetiştiriciliği yaptığını söyledi.



"Kötülüklerden uzaklaşarak tamamen kendimizi kuşa verdik"

Babasının bıraktığı güvercin yetiştiriciliğini devam ettirdiğini dile getiren Çağlar, "Güvercin merakımız var, besliyoruz. Güvercin merakımız babadan geliyor. Babam çocukluğumuzda kuşçuydu. Babamızın yanına gide gele bir şeyler öğrendik, bizimkisi bir heves. Kötülüklerden uzaklaşarak tamamen kendimizi kuşa verdik. Bugüne kadarda kuş ile geldik. Babam bıraktı, babadan sonra da biz aldık" dedi.



"250 tane kuşumuz var"

Kümesinde "oyun" ve "taklacı" güvercin bulundurduğunu anlatan Çağlar, "Bizimkisi oyun kuşu, taklacı kuşlar. Taklacı kuşu besliyoruz. Taklacı kuşlara hizmet ediyoruz. Bizde süs kuşu kostüm kuşu olmaz. Sadece ve sadece taklacı kuş besliyoruz. Biraz emek isteyen hayvanlar, bakımlarını üstlenmek kolay değil. Tıpkı bir çocuğa bakar gibi bunlarla ilgileniyoruz. Benim başka bir işim yok, tamamıyla kuş işi yapıyorum. Kuşlara adadım kendimi. Kötü bir alışkanlığımızda yok. Şuan dışarıda ve içeride olmak kaydıyla 40 çift damızlığımız var. İçeride de farklı insanlarımızdan sahiplendiğimiz yaklaşık 250 tane kuşumuz var" diye konuştu.



"Küçük askerleri eğitiyoruz"

Çağlar, "İlk böyle dışarı çıkıyorlar anneden babadan ayrılıp onları dışarıda uçuma hazırlıyoruz. Uçuma hazırladıktan sonra onların performanslarına bakarak ayırt ediyoruz. Uçan kuşlar saatini dolduran kuşlar sefere başlayan kuşlar öyle ayrıt ediyoruz. Şu an dışarıda ayırt ettiğimiz hem yavru kuşlarımız hem de teke hazır vaziyette uçup saatini doldurup sefer yapan kuşlarımız var. Öyle emek veriyoruz. Bayrağı sallamamızdaki sebepte o küçük asker diyelim biz onlara o küçük askerleri eğitiyoruz. Uçuma hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.



"Hayatımızı adadığımız kuş, ev ve iş başka bir şey yok"

Güvercin ırkına göre fiyatlarının da değiştiğini ifade eden Çağlar, "Ekonomik fiyatları şöyle; kuşuna göre değişiyor. Oyun kuşunun rengine önem verilmez. Sadece yaptığı işler, oyun tarzı, hele de bir kupalarda dereceye girmiş ise ona göre kuşun değeri artar. Oyun kuşunun makbul olanı şöyle söyleyeyim; iki çeşittir. Bir yarış kuşu vardır. Birde böyle insanların hobisini atlatacak, saat, vakit geçirecek 'oyun kuşu' vardır. Farklı insanlara farklı bir şekilde kuş yönlendirmesi yapıyoruz. Bu zamana kadar bizim kahve kültürümüz yoktur. Dışarı hayatımız yoktur. Bizim tamamıyla hayatımızı adadığımız kuş, ev ve iş başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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