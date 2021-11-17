Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen A.B. isimli şahısın üzerinde 1.13 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyaller ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 8 adet dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıs, tutuklandı.

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