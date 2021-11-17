Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı

İHA

Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen A.B. isimli şahısın üzerinde 1.13 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyaller ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 8 adet dolu fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıs, tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor: Su seviyesi azaldı, adacıklar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor: ...
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, basın mensuplarıyla buluştu
YEREL HABERLER Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, basın mensuplarıyla ...
Kötü alışkanlıklardan korunmak için hayatını güvercinlere adadı Babasından öğrendiği bilgilerle başladı, şimdi 250 tane güvercini besliyor
YEREL HABERLER Kötü alışkanlıklardan korunmak için hayatını ...
Kamyonet otomobilin kapısına çarptı, sürücünün parmağı koptu
YEREL HABERLER Kamyonet otomobilin kapısına çarptı, sürücünün ...
Kırıkkale'de kazada parmağı kopan sürücünün rahatlığı şaşırttı Sürücünün kamyonet ile otomobilin kapısı arasına sıkışan parmağı koptu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kazada parmağı kopan sürücünün rahatlığı ...
Uzmanından uyarı: Tedbirlere uymayan gençler risk altında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Demir: "Genç hastalarımız şu an çok fazla"
YEREL HABERLER Uzmanından uyarı: Tedbirlere uymayan gençler risk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.