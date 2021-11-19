Fahiş fiyat soruşturması ile ilgi açıklama: "Haksız kazanç elde eden market yok"

Kırıkkale Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, fahiş fiyat soruşturmasında haksız kazanç elde eden marketin olmadığını söyledi.

Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Zabıta Müdürlüğü personeline "haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi" yönetmeliği ile ilgili eğitim semineri verildi. Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, kentteki tüm marketlerde fiyat etiket denetimi yapıldığını ifade ederek, haksız kazanç elde etmek isteyen hiçbir esnafın olmadığını söyledi.

Zabıta Müdürü Koray Aslan, "Şehrimizde alış verişin yoğun olduğu bölgelerde Zabıta personelimiz denetimlerine ve fiyat karşılaştırmalarına devam ediyor. Bu konuda Ticaret İl Müdürlüğü ile kontak halinde çalışarak, haksız kazanca asla müsaade etmeyeceğiz. Bugün bu konuda da eğitim semineri düzenleyen, haksız kazanç ve fiyat etiketi konusunda neler yapılabileceğini geliştiriyoruz" dedi.

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