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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırsal kalkınma destekleri hakkında üreticiler ve yatırımcılar bilgilendirildi

İHA

Kırsal kalkınma destekleri hakkında üreticiler ve yatırımcılar bilgilendirildi

Kırıkkale'de, "kırsal kalkınma destekleri" ile ilgili üretici ve yatırımcılar bilgilendirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "15. etap kırsal kalkınma destekleri kapsamında ekonomik ve altyapı yatırımlarının desteklenmesi programının 20212022 başvuru dönemi başladı. Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleşen toplantıda üretici ve yatırımcılar, kırsal kalkınma destekleri hakkında üreticiler ve yatırımcılar bilgilendirildi.
Programda konuşan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, dünyada uluslararası dış ticaretinin yüzde 7’si tarım ticaretinden oluştuğunu söyledi. Tarımın bir zenginleşme alanı olduğunu dile getiren Tekbıyıkoğlu, tarımın ilmine ve tekniğine uygun bir şekilde yapılması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu tarım ticaretinin içerisinde de kimler daha fazla pay sahibi dediğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bunun yüzde 10’unu oluşturuyor. İkinci sırada bize göre çok daha ufak bir ülke olan coğrafya kapasitesi sınırlı olan Hollanda geliyor. Sonra Fransa ve Almanya geliyor. Ama onlara da baktığımız zaman tarımla iştigal eden tarımdaki istihdam oranları oldukça düşük düzeyde. Amerika’da istihdamın neredeyse yüzde 1,6’sı ikisi bile değil, tarımda istihdam görüyor. Avrupa’da yüzde 45 gibi ortalaması var. Tarım bir maişet, yani bir geçim iştigal alanı değil. Tarım aslında bir zenginleşme alanı. Bunu farkına varalım. İnsanlar tarımdan zengin oluyorlar. Yeter ki bu işin ilmine tekniğine göre uygun bir şekilde yapalım."
Dünya tarımına göre Türkiye’nin avantajları olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, "Topraklarımızın büyük bir kısmı kirlenmemiş vaziyette. Bu çok değerli bir şey Türkiye’nin topografyası birçok şey üretmeye uygun. Birde dünyada tarım aslında Anadolu coğrafyasında ortaya çıktı. İşin sahibi biziz, bu işi daha iyi yapmalıyız. İşte devletimizde bu imkânı bu potansiyeli tekrar ortaya çıkarmak için bazı imkânlar ortaya çıkartıyor. Biraz önce müdür beyde açıkladı. 300 milyondan 3,5 milyona varan bazı imkânlar veriyor. Bu tarımsal potansiyelimizin gelişmesi için" dedi.
Tekbıyıkoğlu, "İl Tarım Müdürü’ne mesaiyi aşar bir şekilde projeyi yapamadım, yapamıyorum, burada takıldım, anlamadım, diyen insanların projelerini bizim İl Tarım Müdürlüğü’nde beraber yapacaklar. Ben buradan huzurunuz da talimatı veriyorum. Sizin kullanmanız için devlet böyle bir imkân verdi. Hep beraber bu potansiyeli arttıracağız" ifadesini kullandı.

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