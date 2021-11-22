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İş görüşmesine gidiyordu, pozitif olduğunu otobüste öğrendi: 3 bin 69 lira ceza kesildi PCR testi sonucunu beklemeden otobüse binen genç şoku yaşadı

İHA

İş görüşmesine gidiyordu, pozitif olduğunu otobüste öğrendi: 3 bin 69 lira ceza kesildi PCR testi sonucunu beklemeden otobüse binen genç şoku yaşadı

Samsun'dan Balıkesir'e iş görüşmesi için giden bir yolcu, otobüste yolculuk ettiği esnada pozitif olduğunu öğrendi. PCR testi sonucunu beklemeden otobüse binen yolcuya karantina ihlalinden 3 bin 69 lira para cezası kesildi.
Samsun'da PCR testi veren Mustafa Can Kavas, sonucunu beklemeden Balıkesir'e iş görüşmesine gitmek için otobüse bindi. Kavas, yolculuk ettiği esnada test sonucunun pozitif olduğunu öğrendi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ise durumu Kırıkkale İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.
Koronavirüs hastası Kavas, Kırıkkale 15 Temmuz Şehitler Terminali'nde indirildi. Filyasyon ekiplerince de karantina ihlalinden dolayı 3 bin 69 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, yapılan işlemlerin ardından Kavas'ı karantina oteline yerleştirdi. Kavas, 14 günlük karantina süresince günlüğü 100 liradan toplamda 1400 lira otele ödeme yapacak.

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