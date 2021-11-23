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Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldı: "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Kırıkkale'de 45 okula kütüphane kazandırılıyor Lise öğrencisinden telefonla vakit geçiren anne ve babalara tavsiye: "Çocuklarınızla birlikte kitap okuyun"

İHA

Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldı: "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Kırıkkale'de 45 okula kütüphane kazandırılıyor Lise öğrencisinden telefonla vakit geçiren anne ve babalara tavsiye: "Çocuklarınızla birlikte kitap okuyun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Kırıkkale'de 45 okula kütüphane kazandırılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde,Kırıkkale'de 45 okula yeni kütüphane kazandırılıyor. Kent genelinde 47 bin 393 öğrencinin eğitim gördüğü ilkokul, ortaokul ve liselerde çalışmalar sürüyor. Mevcut kütüphanelerin içerikleri zenginleştirildi, kütüphanesi olmayan 17 okulda öğrenciler kitapla buluştu. Okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak amacıyla iki hafta içerisinde de 28 okulda kütüphane çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.
Zübeyde Hanım Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde projesi tamamlanan kütüphanenin açılışını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, 17 okulda kütüphane çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

"Kütüphanesiz hiçbir okulumuz kalmayacak"
Yaklaşık iki hafta içerisinde 45 okulda kütüphane çalışmalarının tamamlanacağını ifade eden Tüfekçi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayesinde bakanlığımız ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde bir proje başlatıldı. ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ diye. Bu çerçevede ilimizde de bizim 47 bin 600 öğrencinin tamamının kitaplara ulaşabileceği, tamamının güncel eserlere ulaşabileceği, içerisinde yaşam şartlarının oluştuğu, zevkle oturabilecekleri mekânlar oluşturmak için bizde kollarımızı sıvadık. Şu an için ilimizde kütüphanesi bulunmayan 45 okulumuzda kütüphanesini kuruyoruz. Hummalı bir çalışmamız var. Bunun yanında da 236 okulumuzun kütüphanesin iyileştiriyoruz, zenginleştiriyoruz ve renklendiriyoruz. Çocukların daha müreffeh bir ortamda daha huzurlu kitap okuyabilecekleri mekânlar oluşturmaya çalışıyoruz. 236 okulumuzun 45 okulda yoktu. Şu an için 17 okulumuz tamamlandı. İki hafta içerisinde inşallah kütüphanesiz hiçbir okulumuz kalmayacak" dedi.

"Anneler babalar, çocuklar yatmadan bir saat önce onlarla kitap okuyun"
Telefon ile ilgilenen anne ve babalara tavsiyelerde bulunan 9. sınıf öğrencisi Arzu Coruh, "Kütüphaneler aslında çok iyi bir yer bence. Her çocuğun kütüphanede olması lazım hatta evlerimizde de bir kütüphane odası yapmamız lazım. Kitap okumak için vakit ayırmamız lazım. Özellikle çocuklar tek başına kitap okuyamıyorlar. Çünkü anneleri ya da babaları telefonla oynayınca onlarda telefonla oynamak istiyorlar ve telefonla ilgileniyorlar. Teknoloji çağında ve bizim çağımızda bu çok görülüyor. Aslında anneler babalar, çocuklar yatmadan bir saat önce onlarla kitap okumaya başlarsalar hem çocuklarının zihni gelişir hem de saatlerinde uyuyabilirler" diye konuştu.

"Her çocuğun kitap okuması lazım"
Kütüphanedeki renklerin çok önemine değinen Coruh, çocukların açık ve eğlenceli renkleri çok sevdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kütüphanelerin renkleri çok önemli çünkü açık ve eğlenceli renkler olması çok önemli. Çünkü çocuklar açık ve eğlenceli renkleri çok seviyorlar. Bunun için sürekli kütüphaneye geliyorlar. Mesela ben kütüphanenin renklerini çok seviyorum. Çünkü ufkum açılıyor sınıfta kitap okumak yerine kütüphanede okumayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü renklerden dolayı içim açılıyor. Hem kitaplar çok önemli bence çünkü birçok açıdan bize yararı var; hayallerimiz gelişiyor, düşüncelerimiz gelişiyor, daha düzgün konuşuyoruz, standart dil konuşuyoruz, kelimeleri yutmuyoruz. Bunlar çok önemli bence. Her çocuğun kitap okuması lazım özellikle bizim çağımızdaki çocukların bir haftada bir kitap bitirmesi lazım."

"Her hafta kitap almaya geliyoruz"
11. sınıf öğrencisi Arife Karayazgan ise, kütüphanenin kendileri için faydalı olduğunu belirterek, "Burada tarih performansımız vardı. Onun için tarihte araştırma yaptık. Kitap okuma performansına göre kitap veriyorlar. Her hafta kitap almaya geliyoruz, okuyoruz, araştırıyoruz, teneffüslerde kitapların yazılışlarına bakıyoruz. Onun hakkında bilgi ediniyoruz. Arkadaşlarımıza tavsiyeler veriyoruz. 'Şu kitap şöyle bu kitap böyle' falan diye" ifadesini kullandı.

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