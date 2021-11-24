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İşçiyken azmetti, okuyup üniversite mezunu oldu: Şimdi çalıştığı işyerinin patronu

İHA

İşçiyken azmetti, okuyup üniversite mezunu oldu: Şimdi çalıştığı işyerinin patronu

Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuk annesi bir kadın, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra aldığı diplomayla aşçı olarak çalışmaya başladığı anaokulunun patronu oldu.
Kırıkkale'de yaşayan 3 çocuklu Aygül Yılmaz, 2 yılda lise diplomasını aldıktan sonra çocuk gelişim bölümünde eğitimini tamamlayıp, üniversite mezunu oldu. Çocuklarının da eğitimini tamamladıktan sonra kendi hayatına yön veren Yılmaz, yıllardır hayalini kurduğu işin patronu olmak için azmedip, çalıştı. Şimdi ise aşçı olarak çalıştığı özel bir anaokulunun patronu oldu. Aygül Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hem çalışıp hem de okuduğunu ifade ederek, hayalindeki işi yaptığını söyledi.

"4 yıllık bitirmem gereken liseyi 2 yılda bitirdim"
Kreşe ben ilk aşçı olarak başladığını belirten Yılmaz, "Lise mezunu bile değilim. 'Ben ne yapabilirim' diye düşünürken sonra buraya aşçı olarak başladım. 2,5 yıl çalıştım burada ama lise terktim, okuldan ayrılmıştım. Sonra lisenin kapısından döndüm dedim ki 'yaşım 40 oldu unuttun her şeyi' diyerek kayıt olmadan geri geldim. Sabaha kadar uyuyamadım. Ertesi gün tekrar gittim 'ne kaybederim' dedim. Kaydımı yaptırdım. 4 yıllık bitirmem gereken liseyi 2 yılda bitirdim hem çalışıyorum bu ara. Kendimi denemek için üniversite sınavına girdim. Soruları okudum sonuna kadar yaptım" dedi.

"Şimdi kendi okulum kendi çocuklarım var"
Üniversite sınavından iyi puan alarak Çocuk Gelişim Bölümünü kazandığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Onu da severek okumaya başladım. Sonra dedim ki 'artık bu bir işaret' çocukları çok seviyorum. Çünkü son çalıştığım yerde şunu diyordum; profesyonel bir mutfakta çalışıyordum. Anaokulunda çalışmak istiyorum ben hep. Oradan çıkıp anaokuluna aşçı olarak çalışmak istiyordum. Bir ay sonra da kendi okulum oldu. Allah yardım etti, çok istedim çok hayalini kurdum. Şimdi kendi okulum kendi çocuklarım var. Onlarla çok mutluyum. Eğitim ile alakalı hep bir şeyler yapmak istiyorum. Kendi çocuklarımı okuttum. Çocuğum öğretim görevlisi. Oğlum mimar. Küçük oğlum üniversiteye hazırlanıyor. Kimse vazgeçmesin."

"Bir şeyi başaramam diye korkmasınlar"
Kadınlara tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Buradan tüm kadınlara seslenmek istiyorum. Hani hiç bir şey mi yapamıyorsunuz? İllaki bir tane bir şey yapıyorsunuzdur. Bir tane kurabiyeyi çok iyi yapıyorsunuzdur mesela. Bir şeyi çok iyi yapmak çok önemli onun üzerinden gidin korkmayın diyorum. Bir şeyi başaramam diye korkmasınlar. Bunları mutlaka değerlendirip kendilerini bulmalarını isterim" şeklinde konuştu.

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